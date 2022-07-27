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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО РЯДУ КАРТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
10:34 28.07.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 8 августа 2022 года меняет условия обслуживания по ряду карточных продуктов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, меняется название Клуба «Z-класс» на Клуб «Зебра». При этом владельцам карточек Клуба «Шчодры» предоставляется скидка 50% при оформлении карточки Клуба «Зебра» в учреждении банка.
Нерезидентам Беларуси предоставляется возможность оформления карточки Mastercard Gold сроком действия 2 года в рамках банковского продукта «Карточка для нерезидентов». Карточка оформляется только в учреждении банка, вознаграждение за обслуживание карточки составляет 65,00 белорусских рублей.
По карточкам, оформленным в рамках банковского продукта «Студенческая карточка (Карточка учащегося)», отменяется участие в Программе лояльности «Ваш бонус», т.е. прекращается начисление и выплата - бонуса (мани-бэка 5%) при оплате товаров в интернете с использованием глобальной виртуальной торговой площадки AliExpress.
Кроме того, вводится ограничение по количеству возможных к оформлению в учреждении банка карточек Клуба «Бархат» – не более одной карточки Клуба «Бархат» на имя одного физического лица.
Помимо этого, ограничивается количество возможных к оформлению карточек к текущему (расчетному) счету с базовыми условиями обслуживания без взимания вознаграждения:
В соответствии с требованиями указа от 23 сентября 2021 года № 363 «О текущем (расчетном) банковском счете с базовыми условиями обслуживания» обеспечивается оформление одной карточки к базовому счету без взимания вознаграждения. Вторая и последующие карточки будут оформляться на платной основе в соответствии с тарифами Беларусбанка. Оформление карточек к базовому счету осуществляется только в учреждениях банка.
Также отменяется применение сниженного размера вознаграждения за снятие наличных денежных средств в банкоматах банков-нерезидентов по карточкам Visa Classic, оформленным в рамках Клуба «#настарт».
С 8 августа 2022 года будет действовать общеустановленный размер вознаграждения:
счет в белорусских рублях - 2,5% от суммы (мин. 3,00 белорусских рубля);
счет в долларах США, евро – 2,5% от суммы (мин. 3,00 единицы валюты);
счет в российских рублях – 2,5% от суммы (мин. 110,00 российских рублей).
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