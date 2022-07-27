БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

С 8 АВГУСТА ИЗМЕНЯЕТСЯ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ БЕЛАРУСБАНКА

17:08 27.07.2022 С 8 августа 2022 года изменятся размеры вознаграждений за обслуживание карточных продуктов ОАО «АСБ Беларусбанк». Как сообщи ли ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, вводится вознаграждение за обслуживание карточек БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ. Кроме того, увеличивается размер вознаграждения за обслуживание карточек, оформляемых в рамках банковского продукта "Изи-карта", а также за обслуживание карточек Visa Platinum, оформляемых в рамках клуба "Свои". Помимо этого, вводится вознаграждение за обслуживание виртуальных карточек международных платежных систем.