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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 8 АВГУСТА ИЗМЕНЯЕТСЯ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ БЕЛАРУСБАНКА
17:08 27.07.2022
С 8 августа 2022 года изменятся размеры вознаграждений за обслуживание карточных продуктов ОАО «АСБ Беларусбанк».
Как сообщи ли ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, вводится вознаграждение за обслуживание карточек БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ.
Кроме того, увеличивается размер вознаграждения за обслуживание карточек, оформляемых в рамках банковского продукта "Изи-карта", а также за обслуживание карточек Visa Platinum, оформляемых в рамках клуба "Свои".
Помимо этого, вводится вознаграждение за обслуживание виртуальных карточек международных платежных систем.
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