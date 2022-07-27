ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь) c 27 июля 2022 г изменило лимиты на выдачу наличных в своих банкоматах по карточкам «Мир», выпущенных банками-нерезидентами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, при снятии наличных денежных средств действуют следующие лимиты: 500 (пятьсот) белорусских рублей в неделю; 2000 (две тысячи) белорусских рублей в месяц.

Кроме того, прекращает действие лимит по одной операции выдачи денежных средств в банкоматах банка по карточкам платежной системы «Мир», эмитированным банками-нерезидентами.