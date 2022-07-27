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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНИЛИСЬ ЛИМИТЫ НА ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ В БАНКОМАТАХ ПО КАРТАМ «МИР» БАНКОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ
15:34 27.07.2022
ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь) c 27 июля 2022 г изменило лимиты на выдачу наличных в своих банкоматах по карточкам «Мир», выпущенных банками-нерезидентами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, при снятии наличных денежных средств действуют следующие лимиты: 500 (пятьсот) белорусских рублей в неделю; 2000 (две тысячи) белорусских рублей в месяц.
Кроме того, прекращает действие лимит по одной операции выдачи денежных средств в банкоматах банка по карточкам платежной системы «Мир», эмитированным банками-нерезидентами.
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