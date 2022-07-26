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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В СБОРНИК ПЛАТ БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВСТУПЯТ В СИЛУ С 1 АВГУСТА
17:29 26.07.2022
Изменения и дополнения в сборник плат Банка ВТБ (Беларусь) вступят в силу с 1 августа.
«В связи с расширением продуктовой линейки карточных продуктов для физических лиц резидентов и нерезидентов ЗАО «ВТБ (Беларусь)» с 1 августа 2022 года вносит изменения и дополнения в Сборник плат (вознаграждений) в части обслуживания текущих (расчетных) счетов по новому продукту MORE в белорусских рублях», - говорится в сообщении финучреждения.
Таким образом, с 1 августа 2022 года соответствующие изменения и дополнения вносятся в раздел 8.1. «Операции по счетам физических лиц» Сборника плат (вознаграждений, комиссионных вознаграждений) за операции, осуществляемые Банком ВТБ (Беларусь).
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