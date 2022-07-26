Изменения и дополнения в сборник плат Банка ВТБ (Беларусь) вступят в силу с 1 августа.

«В связи с расширением продуктовой линейки карточных продуктов для физических лиц резидентов и нерезидентов ЗАО «ВТБ (Беларусь)» с 1 августа 2022 года вносит изменения и дополнения в Сборник плат (вознаграждений) в части обслуживания текущих (расчетных) счетов по новому продукту MORE в белорусских рублях», - говорится в сообщении финучреждения.

Таким образом, с 1 августа 2022 года соответствующие изменения и дополнения вносятся в раздел 8.1. «Операции по счетам физических лиц» Сборника плат (вознаграждений, комиссионных вознаграждений) за операции, осуществляемые Банком ВТБ (Беларусь).