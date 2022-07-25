«Приорбанк» ОАО снизило процентные ставки по кредитам на потребительские нужды.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь можно оформить электронный кредит «Проще.net» или «Просто покупки» на более выгодных условиях по ставке 20% годовых (СР + 8 п.п.).

Получить кредит можно быстро и без посещения банка: достаточно оформить заявку в мобильном приложении Prior Online или интернет-банке.

Заявка на кредит «Проще.net» будет рассмотрена в кратчайшие сроки и в случае одобрения банком денежные средства будут зачислены на карточку (для новых клиентов - на бесплатную виртуальную карточку).

В случае с кредитом «Просто покупки» кредитные деньги на приобретение товара или оплату услуги будут перечислены на расчетный счет продавца буквально в течение получаса при условии, что заявка оформлена в рабочее время банка.