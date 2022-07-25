|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК СНИЗИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ
10:45 26.07.2022
«Приорбанк» ОАО снизило процентные ставки по кредитам на потребительские нужды.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь можно оформить электронный кредит «Проще.net» или «Просто покупки» на более выгодных условиях по ставке 20% годовых (СР + 8 п.п.).
Получить кредит можно быстро и без посещения банка: достаточно оформить заявку в мобильном приложении Prior Online или интернет-банке.
Заявка на кредит «Проще.net» будет рассмотрена в кратчайшие сроки и в случае одобрения банком денежные средства будут зачислены на карточку (для новых клиентов - на бесплатную виртуальную карточку).
В случае с кредитом «Просто покупки» кредитные деньги на приобретение товара или оплату услуги будут перечислены на расчетный счет продавца буквально в течение получаса при условии, что заявка оформлена в рабочее время банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.07.2022
Курсы в банках
на 26.07.2022
Конвертация в банках
на 26.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте