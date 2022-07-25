БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ ДЛЯ БИЗНЕС-КЛИЕНТОВ

14:10 25.07.2022 ЗАО «РРБ-Банк» с 1 августа 2022 года изменяет размер комиссионного вознаграждения за международные переводы в долларах США и евро. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер комиссии с отнесением расходов полностью за счет плательщика составит: по переводам в долларах США - 0,15% от суммы (мин. 35 USD, макс. 220 USD); по переводам в евро - 0,15% от суммы (мин. 55 EUR макс. 200 EUR). Размер вознаграждения банка за переводы в российских рублях не изменяется.