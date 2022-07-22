ЗАО «Альфа-Банк» внесло некоторые изменения в договор о комплексном банковском обслуживании (ДКБО), которые вступили в силу с 22 июля 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждениия, теперь Альфа Банк не заключает договоры банковского вклада «Альфа-Вклад в днях» (безотзывный) в USD и EUR сроком на 33 дня.

Кроме того, исключено условие по заказу наличных для клиентов, заключивших ДКБО с 21 марта 2022 года, и которые размещали денежные средства наличными на вкладе «Альфа-Вклад в днях» со сроком возврата 33 дня.