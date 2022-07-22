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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БТА БАНКЕ ВЫДАЮТ КРЕДИТЫ НА ПОКУПКУ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ
11:44 25.07.2022
ЗАО «БТА Банк» с 21 июля 2022 года начало выдавать кредиты физическим лицам на покупку электромобилей за границей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ставка по кредиту составляет от 22,5% до 27,5% годовых, или от 1,87% в месяц, срок кредитования — до 84 месяцев.
Банк готов профинансировать до 90% стоимости электромобиля.
Для получения кредита гражданам необходимо обратиться в банк с заявкой на кредит. После положительного решения по кредиту, которое действует на протяжении одного месяца, БТА Банк посоветует компанию - партнера банка, которая занимается поиском и подбором авто на иностранных площадках, куда можно будет обратиться для подбора интересующего авто. Как только автомобиль будет найден, клиент обращается в банк с инвойсом (договором), подписывает кредитный договор в банке, оплачивает нужную сумму за покупку авто.
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