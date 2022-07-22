ЗАО «БТА Банк» с 21 июля 2022 года начало выдавать кредиты физическим лицам на покупку электромобилей за границей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ставка по кредиту составляет от 22,5% до 27,5% годовых, или от 1,87% в месяц, срок кредитования — до 84 месяцев.

Банк готов профинансировать до 90% стоимости электромобиля.

Для получения кредита гражданам необходимо обратиться в банк с заявкой на кредит. После положительного решения по кредиту, которое действует на протяжении одного месяца, БТА Банк посоветует компанию - партнера банка, которая занимается поиском и подбором авто на иностранных площадках, куда можно будет обратиться для подбора интересующего авто. Как только автомобиль будет найден, клиент обращается в банк с инвойсом (договором), подписывает кредитный договор в банке, оплачивает нужную сумму за покупку авто.