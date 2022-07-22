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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЮРЛИЦА И ИП МОГУТ ОТКРЫТЬ В БЕЛАРУСБАНКЕ ТЕКУЩИЙ СЧЕТ В ИНВАЛЮТЕ
11:05 25.07.2022
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – клиенты ОАО «АСБ Беларусбанк» могут открыть текущий счет в иностранной валюте.
«Пакеты "Перспективный", "Торговый", "Активный", "Лидер", "Капитал" и "Развитие" дополнены услугой по открытию одного текущего (расчетного) банковского счета в иностранной валюте (стоимость включена в абонентную плату за пользование пакетом)», - говорится в сообщении финучреждения.
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