БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЮРЛИЦА И ИП МОГУТ ОТКРЫТЬ В БЕЛАРУСБАНКЕ ТЕКУЩИЙ СЧЕТ В ИНВАЛЮТЕ

11:05 25.07.2022 Юридические лица и индивидуальные предприниматели – клиенты ОАО «АСБ Беларусбанк» могут открыть текущий счет в иностранной валюте. «Пакеты "Перспективный", "Торговый", "Активный", "Лидер", "Капитал" и "Развитие" дополнены услугой по открытию одного текущего (расчетного) банковского счета в иностранной валюте (стоимость включена в абонентную плату за пользование пакетом)», - говорится в сообщении финучреждения.