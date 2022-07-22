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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ВОССТАНОВИЛ ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ ПО КАРТОЧКАМ
09:52 25.07.2022
ОАО «Технобанк» завершило работы по обеспечению платежей по своим карточкам в интернете на территории Беларуси.
Как сообщи ли ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждениия, восстановлена возможность совершения платежей в интернет-магазинах и сервисах (Е-Доставка, Wildberries, 21vek и многих других), в том числе снова доступны переводы на карточки других банков.
Для совершения платежей необходимо через СДБО подключить к карточке услугу «БЕЛКАРТ Интернет-пароль»: зайти в раздел «Карточки» в Интернет-банке или мобильном приложении TechnoMobile; выбрать платежную карточку к которой хотите подключить услугу для платежей в интернете; активировать услугу «БЕЛКАРТ Интернет-пароль».
Следует обратить внимание, что платежи пока не работают в «Яндекс-такси», «Оплати» и на некоторых площадках Беларуси.
Сервис работает для всех карточек Технобанка, принцип работы аналогичен ранее используемому клиентам и 3D-Secure.
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