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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЦЕПТЕР БАНК СДЕЛАЛ ВОЗМОЖНЫМ ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ VISA ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ БЕЛАРУСИ


16:41 22.07.2022

ЗАО «Цептер Банк» первым из банков в СНГ предоставил возможность для нерезидентов оформить и получить карту Visa без посещения отделения в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, это стало доступным в партнерстве с Zepter International Russia. Теперь жителям России можно не выезжать за пределы своей страны, а забрать готовую карту в ближайшем офисе Zepter в своем городе.

Также сохраняется возможность приехать за картой в офис Цептер Банка в Минске.

Для нерезидентов Беларуси можно открыть карты Visa Classic, Visa Gold, а также Белкарт-МИР. Всеми перечисленными выше карточками легко расплачиваться за пределами Российской Федерации: оплачивать покупки, бронировать отели, билеты, совершать транзакции в зарубежных интернет-магазинах. В самой России картами Visa расплатиться нельзя.

Карты выпускаются в трех валютах: долларах, Евро или белорусских рублях. Все они поддерживают бесконтактную платежную систему Pay Wave. Срок действия составляет 3 года с однократной оплатой при выпуске сразу за все 36 месяцев.

Чтобы оформить банковскую карту Visa, нужно иметь паспорт или вид на жительство, минимальный возраст – от 18 лет, также стать членом клуба Zepter Live100. Членство полностью бесплатно и не обязывает совершать покупки, а лишь дает скидки на продукцию Zepter в России.

ЗАО «Цептер Банк» - член группы Zepter. Основным акционером банка является швейцарская компания Home Art & Sales Services AG (Хоус Арт энд Сейлс Сервисиз АГ).
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