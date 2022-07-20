БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК УСТАНОВИЛ НОВУЮ СТАВКУ ПО ВКЛАДУ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО

11:12 22.07.2022 ЗАО «Альфа-Банк» с 22 июля 2022 г. изменило процентные ставки по безотзывному вкладу «Альфа-Вклад» в долларах США и евро. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ставка по вкладу сроком на 3 месяца теперь составляет 3,5% годовых.