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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК УСТАНОВИЛ НОВУЮ СТАВКУ ПО ВКЛАДУ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО
11:12 22.07.2022
ЗАО «Альфа-Банк» с 22 июля 2022 г. изменило процентные ставки по безотзывному вкладу «Альфа-Вклад» в долларах США и евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ставка по вкладу сроком на 3 месяца теперь составляет 3,5% годовых.
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