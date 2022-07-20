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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ЗАПУСТИЛ ЦИФРОВОЙ СЕРВИС ПО ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТОВ


09:53 22.07.2022

ВТБ (Беларусь) запустил в интернет-банке для бизнеса услугу по проверке контрагентов «Светоfor».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с ее помощью юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в автоматическом режиме подтверждать надежность контрагентов.

Онлайн-сервис позволит бизнесу оперативно получить исчерпывающую информацию о деловых партнерах, сократить риски для бизнеса, выявить недобросовестных поставщиков до совершения платежа. Система предоставляет информацию о поставщиках, подрядчиках, заказчиках из официальных источников, в том числе из открытых баз данных и реестров государственных органов Беларуси.

Сервис реализован в удобном формате «светофор» − при проверке клиент может ориентироваться на отображаемые цветовые индикаторы. Зеленый цвет демонстрирует положительный результат проверки, желтый – сигнализирует о возможных рисках, а красный – требует особого внимания. Финально онлайн-система формирует подробный отчет с расшифровкой рисковых факторов.

«Новая услуга – еще один полезный инструмент, который позволит обезопасить наших клиентов и повысить эффективность их работы с деловыми партнерами. Главные преимущества сервиса – максимально достоверная информация и полная интеграция с интернет-банком. Он значительно упрощает принятие решений о сотрудничестве и позволяет оперативно выявить недобросовестных поставщиков до совершения платежа. В дальнейшем банк планирует расширить географию услуги и предоставить клиентам возможность проверки внешнеторговых партнеров из России», – отметила Ольга Рубец, начальник отдела разработки и поддержки продуктов среднего и малого бизнеса банка ВТБ (Беларусь).

Подключить информационную услугу «Светоfor» могут все пользователи интернет-банка для бизнеса. Сделать это можно дистанционно, выбрав один из пакетов. До 18 августа действует акция для новых пользователей услуги.
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