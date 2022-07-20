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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ВОЗОБНОВИЛ ВЫДАЧУ БЫСТРЫХ КРЕДИТОВ ДЛЯ БИЗНЕСА
17:14 21.07.2022
ОАО «Сбер Банк» с 21 июля 2022 г. возобновило доступ к быстрым кредитам для малого бизнеса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, получение smart-кредита предполагает минимальный пакет документов, а денежные средства, в большинстве случаев, поступают на счет кредитополучателя в течение двух часов.
Кредит предоставляется преимущественно без залогового обеспечения только под поручительство собственника бизнеса. Размер финансирования может доходить до 480 тыс. рублей (или 15 тысяч базовых величин).
Критерии, применяемые к получателям стандартные: зарегистрированное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Срок осуществления хозяйственной деятельности – не менее 12 месяцев, годовая выручка – не более двух миллионов долларов США.
Автоматизированная технология кредитования Сбер Банка Smart Technology позволяет существенно снизить time to money, время с момента получения банком заявки до зачисления кредитных средств на счет клиента, до двух часов. Ядро технологии – модели, построенные на больших данных, которые учитывают как финансовые показатели, так и качественные триггеры потенциального клиента, что дает возможность без участия человека принять решение о выдаче кредита.
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