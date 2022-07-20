БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БТА БАНК РЕФИНАНСИРУЕТ КРЕДИТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ И НЕДВИЖИМОСТИ

12:15 21.07.2022 ЗАО «БТА Банк» запустило новый кредитный продукт на рефинансирование кредитов на покупку авто и недвижимости. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, предоставляется возможность перекредитовать невыгодные кредиты на сумму до 100 тыс. белорусских рублей с минимальным пакетом документов. Условия предоставления кредита следующие: ставка - 19% в пакете услуг; 26% - без пакета услуг. Сумма кредита составляет от 500 до 100 000тыс. рублей. Кредит может быть предоставлен до 84 месяцев (рефинансирование кредитов, предоставленных на приобретение автотранспортных средств и недвижимого имущества). Поручительство и залог не требуется, если запрашиваемая сумма не превышает 15 тыс. BYN.