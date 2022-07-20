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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК РЕФИНАНСИРУЕТ КРЕДИТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ И НЕДВИЖИМОСТИ
12:15 21.07.2022
ЗАО «БТА Банк» запустило новый кредитный продукт на рефинансирование кредитов на покупку авто и недвижимости.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, предоставляется возможность перекредитовать невыгодные кредиты на сумму до 100 тыс. белорусских рублей с минимальным пакетом документов.
Условия предоставления кредита следующие: ставка - 19% в пакете услуг; 26% - без пакета услуг.
Сумма кредита составляет от 500 до 100 000тыс. рублей.
Кредит может быть предоставлен до 84 месяцев (рефинансирование кредитов, предоставленных на приобретение автотранспортных средств и недвижимого имущества).
Поручительство и залог не требуется, если запрашиваемая сумма не превышает 15 тыс. BYN.
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