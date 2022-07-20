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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК ПЛАТ
11:10 21.07.2022
ЗАО «ВТБ (Беларусь) с 1 августа 2022 года вносит изменения в раздел 9.1 раздела 9 Сборника плат (вознаграждений, комиссионных вознаграждений) за проводимые операции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сумма безналичных зачислений денежных средств на счет в течение месяца для продуктов «Черепаха», «Отличник», «Портмоне», «Портмоне 2.0» и «PLAT/ON» не будет учитываться для отмены платы за сервисное обслуживание счета.
Более подробно с изменениями можно ознакомиться здесь.
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