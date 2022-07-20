БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК И БАНК РАЗВИТИЯ ЗАПУСТИЛИ НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ БИЗНЕСА

09:46 21.07.2022 ОАО «АСБ Беларусбанк» и Банк развития Республики Беларусь в целях оказания кредитной поддержки «экспортоориентированным» и «импортозамещающим» субъектам малого и среднего предпринимательства запустили новый кредитный продукт «Стабилизационный». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, получателями кредитного продукта могут стать индивидуальные предприниматели, микроорганизации, малые организации, субъекты среднего предпринимательства, относящиеся к «экспорториентированным» и/или «импортозамещающим». Кредит «Стабилизационный» выдается в белорусских рублях за счет ресурсов Банка развития. Процентная ставка - 7,5 % годовых. Максимальная сумма финансирования составляет 5,0 млн рублей. Срок кредитования за счет данных ресурсов - до 5 лет.