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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СЕРВИСНЫЙ ОФИС БАНКА БЕЛВЭБ В НОВОПОЛОЦКЕ ЗАКРОЕТСЯ В АВГУСТЕ
17:34 20.07.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» с 12 августа 2022 года закрывает сервисный офис № 210 в Новополоцке (ул. Молодежная, 103-97).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ближайший сервисный офис № 230 расположен в Полоцке (просп. Ф. Скорины, 23).
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