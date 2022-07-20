БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СЕРВИСНЫЙ ОФИС БАНКА БЕЛВЭБ В НОВОПОЛОЦКЕ ЗАКРОЕТСЯ В АВГУСТЕ

17:34 20.07.2022 ОАО «Банк БелВЭБ» с 12 августа 2022 года закрывает сервисный офис № 210 в Новополоцке (ул. Молодежная, 103-97). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ближайший сервисный офис № 230 расположен в Полоцке (просп. Ф. Скорины, 23).