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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПОПОЛНЕНИЕ ВКЛАДОВ «АЛТЫН БЕЗОТЗЫВНЫЙ»
15:42 20.07.2022
ЗАО «БТА Банк» приостанавливает пополнение действующих вкладов «Алтын безотзывный» в белорусских рублях, открытых до 18 июля 2022 года (включительно), и в российских рублях, открытых по 19 июля 2022 г. (включительно).
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