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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) МЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ КАРТОЧЕК НА НОВЫЙ СРОК
09:58 20.07.2022
ЗАО "ВТБ (Беларусь)" c 29 июля 2022 года меняет условия для продления карточек на новый срок.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для карточек банка (за исключением виртуальных карточек, карточных продуктов "Отличник", "Портмоне", "Черепаха", "Платежные карточки", "Форсаж", открытие счетов по которым прекращено с 20 марта 2019 года, а также карточного продукта "Платежная карточка", открытого в рамках акции "Золотой вкладчик", за период с 12 февраля по 31 марта 2019 года), срок действия которых закончился в феврале 2022 года и позже, банком продлевается на 6 месяцев срок действия карточки без проведения физической замены используемого пластика.
Карточка будет действовать до того срока, пока одновременно выполняются все следующие условия:
карточка находится у клиента в статусе «действующая»;
не приостановлены операции по счету с карточкой;
по счету с карточкой в течение последних шести месяцев было движение средств (за исключением операций, осуществляемых банком, согласно Примечанию 14 раздела 9 Сборника плат).
По карточкам с продленным сроком действия доступны операции на территории Беларуси в привычном формате: в магазинах, банкоматах, интернет-банке и мобильном приложении банка (с учетом действующих условий).
При этом остается доступным сервис по перевыпуску карточки в случае ее утери, повреждения или физического износа.
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