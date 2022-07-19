ОАО «Технобанк» предлагает с 19 июля 2022 года платежную карточку БЕЛКАРТ-Maestrо.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждениия, ее можно заказать как в любом отделении банка, так и онлайн.

Основное назначение карточки - осуществление безналичных расчетов для оплаты товаров и услуг на территории Беларуси и в интернете на сайтах белорусских ритейлеров с помощью технологии БЕЛКАРТ Интернет-Пароль, проведение операций в системах дистанционного банковского обслуживания Технобанка.

Платежная карточка БЕЛКАРТ-Maestrо выпускается в белорусских рублях на 4 года и может быть оформлена как личная платежная карточка, так и в качестве зарплатной карточки.

Преимущества зарплатной карточки следующие: на остаток начисляется 2% годовых, money-back - 0,5%, без минимального первоначального взноса, перечисление индивидуального дохода для ИП, пополнение карточки через ЕРИП до 7000 BYN в календарный месяц – бесплатно.