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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ ПЛАТЕЖНУЮ КАРТОЧКУ БЕЛКАРТ-MAESTRО
17:51 19.07.2022
ОАО «Технобанк» предлагает с 19 июля 2022 года платежную карточку БЕЛКАРТ-Maestrо.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждениия, ее можно заказать как в любом отделении банка, так и онлайн.
Основное назначение карточки - осуществление безналичных расчетов для оплаты товаров и услуг на территории Беларуси и в интернете на сайтах белорусских ритейлеров с помощью технологии БЕЛКАРТ Интернет-Пароль, проведение операций в системах дистанционного банковского обслуживания Технобанка.
Платежная карточка БЕЛКАРТ-Maestrо выпускается в белорусских рублях на 4 года и может быть оформлена как личная платежная карточка, так и в качестве зарплатной карточки.
Преимущества зарплатной карточки следующие: на остаток начисляется 2% годовых, money-back - 0,5%, без минимального первоначального взноса, перечисление индивидуального дохода для ИП, пополнение карточки через ЕРИП до 7000 BYN в календарный месяц – бесплатно.
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