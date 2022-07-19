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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ВОЗВРАЩАЕТ ПРЕЖНИЕ ЛИМИТЫ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТОЧКАМ ФИЗЛИЦ
15:22 19.07.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» 19 июля 2022 года (с 15:00) возвращает прежние (действовавшие до 2 марта 2022 года) типовые лимиты совершения операций по снятию наличных денег, совершению платежей и P2P-переводам по банковским платежным карточкам физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при этом сохраняется запрет на выдачу наличных денежных средств в иностранной валюте по карточкам банка в кассах и банкоматах других белорусских банков; по карточкам других финучреждений в кассах и банкоматах банка.
Действующий лимит выдачи наличных денежных средств по карточкам других банков, процессируемых через НСПК (РФ) (карты МИР) - 500 белорусских рублей в неделю и 2500 белорусских рублей в месяц.
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