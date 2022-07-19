ЗАО «МТБанк» увеличило лимиты на снятие наличных денежных средств в сутки по карточкам, выпущенным банком в долларах и евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, увеличены лимиты на снятие наличных без заказа в кассах МТБанка денежных средств – 3000 USD и 1000 EUR; в банкоматах ЗАО «МТБанк» – 1000 USD. Доступно также клиентам других банков.

Кроме того, можно заказать деньги через контакт-центр или специалиста МТБанка — до 30000 USD и 15000 EUR в месяц на одного клиента.