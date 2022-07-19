|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УВЕЛИЧЕНЫ ЛИМИТЫ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДОЛЛАРОВ И ЕВРО В УСТРОЙСТВАХ МТБАНКА
13:38 19.07.2022
ЗАО «МТБанк» увеличило лимиты на снятие наличных денежных средств в сутки по карточкам, выпущенным банком в долларах и евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, увеличены лимиты на снятие наличных без заказа в кассах МТБанка денежных средств – 3000 USD и 1000 EUR; в банкоматах ЗАО «МТБанк» – 1000 USD. Доступно также клиентам других банков.
Кроме того, можно заказать деньги через контакт-центр или специалиста МТБанка — до 30000 USD и 15000 EUR в месяц на одного клиента.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 19.07.2022
Курсы в банках
на 19.07.2022
Конвертация в банках
на 19.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте