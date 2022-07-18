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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ОТКРЫЛ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ В ТЕНГЕ
12:09 19.07.2022
ЗАО «Цептер Банк» открыло счет для юридических лиц в казахстанских тенге.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, реквизиты счета следующие: Акционерное общество First Heartland Jusan Bank, корреспондентский счет № KZ95998AKB0000000528, SWIFT-код банка-корреспондента TSESKZKA.
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