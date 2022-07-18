У ОАО «Паритетбанк» появился новый председатель правления - Сергей Карпов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, его имя официально объявили18 июля 2022 года.

Новый руководитель Паритетбанка — экономист и юрист по образованию. Большую часть профессионального пути посвятил работе в банковской сфере. Занимал должность старшего вице-президента банка и члена правления, управлял региональными дирекциями ОАО «БИНБАНК», в 2018 году занимал пост советника председателя правления ОАО «Паритетбанк», был директором по развитию и заместителем председателя наблюдательного совета.

С марта 2022 года занимал должность исполнительного директора ОАО «Паритетбанк».

ОАО «Паритетбанк» – один из старейших коммерческих банков Беларуси, который в этом году отметил 31-летие. Офисы банка работают во всех областях Беларуси, обслуживая юридических и физических лиц. Важно отметить, что Paritetbank не затронули санкционные ограничения, и услуги оказываются в полном объеме. Юрлица могут делать международные переводы, соблюдая договоренности с партнерами и поставщиками, а физлица без перебоев пользуются банковскими карточками, оплачивая покупки онлайн и офлайн в том числе и за границей.

На 1 января 2022 года собственный капитал банка составлял 115 272 тысячи рублей, и по сравнению с 1 января 2021 года увеличился на 2%. Основной вес при этом приходится на уставной фонд – 57%. Прибыль банка в 2021 году по сравнению с предыдущим годом выросла на 78%, а активы на 3%.

Основной фокус в своей бизнес-стратегии ОАО «Паритетбанк» делает на развитие современных цифровых сервисов для людей и бизнеса. Помимо лицензии на осуществление банковской деятельности, у банка также есть лицензия профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам. Среди клиентов банка значатся предприятия и организации из сферы торговли, перевозок и услуг, общественные объединения, физические лица.