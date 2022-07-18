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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ВЫПЛАТИТ КЛИЕНТАМ НАКОПЛЕННЫЕ БАЛЛЫ ПО ЗАКРЫВАЕМОЙ ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ UP4U


09:45 19.07.2022

ОАО «Банк БелВЭБ» с 27 июля 2022 года закрывает приостановленную ранее программу лояльности UP4U.

Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при этом принято решение 19 июля платить клиентам баллы, накопившиеся за период участия в программе, реальными деньгами.

Денежные средства будут зачислены только тем клиентам, у которых есть действующие счета в Банке БелВЭБ (в любой валюте) на момент выплаты.

Расчет баллов для выплаты будет осуществляться с округлением до 10 в меньшую сторону (10 баллов = 10 рублей). Например, если у клиента было 12 баллов, ему будет выплачено 10 рублей, если было 99, будет выплачено 90 рублей. Если клиенту было начислено менее 10 баллов, то выплата не производится. При этом, согласно законодательству Республики Беларусь, с выплачиваемой суммы будет удержан подоходный налог.
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