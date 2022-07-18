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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ОТМЕНИЛ ОТДЕЛЬНЫЕ ЛИМИТЫ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ
17:37 18.07.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» с 18 июля 2022 года изменило условия выдачи наличных денежных средств с текущего (расчетного) банковского счета физического лица.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются отмены максимальных сумм выдачи денежных средств наличными с текущих счетов физических лиц – резидентов Беларуси.
С условиями выдачи наличных денежных средств с текущего счета можно ознакомиться здесь.
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