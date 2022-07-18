БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ОТМЕНИЛ ОТДЕЛЬНЫЕ ЛИМИТЫ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ

17:37 18.07.2022 ОАО «Банк БелВЭБ» с 18 июля 2022 года изменило условия выдачи наличных денежных средств с текущего (расчетного) банковского счета физического лица. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются отмены максимальных сумм выдачи денежных средств наличными с текущих счетов физических лиц – резидентов Беларуси. С условиями выдачи наличных денежных средств с текущего счета можно ознакомиться здесь.