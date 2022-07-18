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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ПРЕДЛАГАЕТ ОФЕРТУ НА ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
16:13 18.07.2022
ЗАО «Альфа-Банк» предлагает оферту на изменение условий кредитного договора.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиентам, с которыми заключены кредитные договоры о предоставлении банковского продукта «Приличные наличные», «Партнерский POS-кредит», «Видеокредит», «Кредит Онлайн», «Кредит Фирменный», «Кредит наличными», «Потребительский кредит», «Возможно всё!», «Кредитная карточка для физических лиц», «Кредитная карточка Баланс интересов», «Кредитная карточка Бон вояж», «Альфа-овердрафт», «Кредитная карта «ГИППО-Альфа-Банк»», «Открой мир с MasterCard», «Удобная карта», предлагается оферта на изменение условий кредитного договора по предоставлению отсрочки по возврату (погашению) кредита.
Подробнее с текстом оферты можно ознакомиться здесь.
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