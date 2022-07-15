БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ БАНКОВСКИМ ВКЛАДАМ

10:41 18.07.2022 ОАО «Белагропромбанк» с 16 июля 2022 года изменило размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным банковским вкладам (депозитам). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентов в зависимости от срока размещения денежных средств составляет: в белорусских рублях - до 19,50% годовых; в долларах США - до 7,00% годовых; в евро - до 7,00% годовых; в российских рублях - до 14,00% годовых.