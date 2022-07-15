БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

16:09 15.07.2022 С 15 июля 2022 года вступают в силу изменения в Перечень вознаграждения по операциям ЗАО «Альфа-Банк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, установлена плата за подключение к Пакету решений нерезидента РБ (за исключением ПР «A-Private» и клиентов, обслуживающихся в рамках зарплатного проекта. При этом общие положения дополнены аббревиатурой «РБ», обновлен термин «Банки-партнеры».