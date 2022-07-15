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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
16:09 15.07.2022
С 15 июля 2022 года вступают в силу изменения в Перечень вознаграждения по операциям ЗАО «Альфа-Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, установлена плата за подключение к Пакету решений нерезидента РБ (за исключением ПР «A-Private» и клиентов, обслуживающихся в рамках зарплатного проекта.
При этом общие положения дополнены аббревиатурой «РБ», обновлен термин «Банки-партнеры».
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