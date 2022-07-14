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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЙ БАНКОМАТ В МИНСКЕ
12:34 15.07.2022
ОАО «Технобанк» установило новый банкомат в Минске (ул. Монтажников, 2).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, банкомат расположен внутри гипермаркета «Евроопт» и функционирует по режиму работы магазина.
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