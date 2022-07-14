БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЙ БАНКОМАТ В МИНСКЕ

12:34 15.07.2022 ОАО «Технобанк» установило новый банкомат в Минске (ул. Монтажников, 2). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, банкомат расположен внутри гипермаркета «Евроопт» и функционирует по режиму работы магазина.