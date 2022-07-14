|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК ПОВЫСИЛ ЛИМИТЫ НА СНЯТИЕ ИНОСТРАННОЙ НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
10:52 15.07.2022
ОАО «БНБ-Банк» с 15 июля 2022 года изменило лимиты для снятия наличной иностранной валюты для физических лиц - резидентов Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, максимальная сумма выдачи наличных, зачисленных на текущие счета после окончания срока вклада, увеличена с 50 000 USD/EUR до 75 000 USD/EUR в календарном месяце на одного клиента.
Кроме того, максимальная сумма выдачи наличных текущих счетов увеличена с 10 000 USD/EUR до 25 000USD/15000EUR в календарном месяце на одного клиента.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 14.07.2022
Курсы в банках
на 15.07.2022
Конвертация в банках
на 15.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте