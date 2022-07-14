ОАО «БНБ-Банк» с 15 июля 2022 года изменило лимиты для снятия наличной иностранной валюты для физических лиц - резидентов Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, максимальная сумма выдачи наличных, зачисленных на текущие счета после окончания срока вклада, увеличена с 50 000 USD/EUR до 75 000 USD/EUR в календарном месяце на одного клиента.

Кроме того, максимальная сумма выдачи наличных текущих счетов увеличена с 10 000 USD/EUR до 25 000USD/15000EUR в календарном месяце на одного клиента.