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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА «КУПИ АВТО СО СБЕР БАНКОМ»
09:55 15.07.2022
Возобновляется предоставление кредитов на приобретение автотранспортных средств с пробегом (в том числе мотоцикла и электромобиля) «Купи авто со Сбер Банком».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, процентная ставка составляет 26,0% годовых.
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