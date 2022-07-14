БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА «КУПИ АВТО СО СБЕР БАНКОМ»

09:55 15.07.2022 Возобновляется предоставление кредитов на приобретение автотранспортных средств с пробегом (в том числе мотоцикла и электромобиля) «Купи авто со Сбер Банком». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, процентная ставка составляет 26,0% годовых.