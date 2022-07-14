|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ЗАПУСКАЕТ ЦИФРОВЫЕ КАРТЫ
17:52 14.07.2022
ЗАО «Альфа-Банк» запустило карты, имеющие возможности, аналогичные физическим версиям: оплата в интернете и с помощью Pay-сервисов, снятие наличных в бесконтактных банкоматах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, к ним дополнительно можно подключить А-Курс и push-уведомления.
Виртуальные карты доступны в Пакете решений: клиент может выпустить все карты Пакета только в цифровом исполнении или заказать лишь одну. Цифровую карту можно убрать из Пакета решений, что приведет к изменению бесплатного статуса обслуживания. Ежемесячная плата будет в размере 9,9 BYN.
Во всех Пакетных расширениях также предусмотрена возможность выпуска цифровой карты Mastercard Smart Digital в одной из трёх валют: BYN/USD/EUR.
Условия снятия наличных во всех Пакетах решений и Пакетных расширениях: до 500 BYN/ 250 USD/ 250 EUR в календарный месяц без комиссий во всех банкоматах по всему миру, свыше – 3,5% (минимум 4 BYN).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 14.07.2022
Курсы в банках
на 14.07.2022
Конвертация в банках
на 14.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте