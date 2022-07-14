ЗАО «Альфа-Банк» запустило карты, имеющие возможности, аналогичные физическим версиям: оплата в интернете и с помощью Pay-сервисов, снятие наличных в бесконтактных банкоматах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, к ним дополнительно можно подключить А-Курс и push-уведомления.

Виртуальные карты доступны в Пакете решений: клиент может выпустить все карты Пакета только в цифровом исполнении или заказать лишь одну. Цифровую карту можно убрать из Пакета решений, что приведет к изменению бесплатного статуса обслуживания. Ежемесячная плата будет в размере 9,9 BYN.

Во всех Пакетных расширениях также предусмотрена возможность выпуска цифровой карты Mastercard Smart Digital в одной из трёх валют: BYN/USD/EUR.

Условия снятия наличных во всех Пакетах решений и Пакетных расширениях: до 500 BYN/ 250 USD/ 250 EUR в календарный месяц без комиссий во всех банкоматах по всему миру, свыше – 3,5% (минимум 4 BYN).