ОАО «АСБ Беларусбанк» вводит дополнительные меры безопасности по некоторым операциям.

Как сообщает Telegram-канал банка, теперь в системе «Интернет-банкинг» при осуществлении некоторых операций через систему «Расчет» (ЕРИП) для их подтверждения вам необходимо будет ввести СМС-код, направляемый на номер мобильного телефона, указанный в системе «Интернет-банкинг».

Новшество касается следующих расходных операций: пополнение аккаунтов криптобирж/криптообменников (Bynex.io, Currency.com, Free2ex.com); пополнение счетов мобильного оператора МТС; произвольных платежей (операции «Платеж по реквизитам»).

«Данная мера вызвана выявлением новых мошеннических схем с использованием поддельных (фишинговых) страниц системы «Интернет-банкинг» нашего банка», - поясняется в комментарии.

СМС-код будет направляться с официального номера kod.ASB.BY и содержать шестизначный код. Таким образом будет обеспечена дополнительная защита, ограничивающая вывод денежных средства без ведома наших клиентов.