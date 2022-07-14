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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСБАНКЕ ВВОДЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПО НЕКОТОРЫМ ОПЕРАЦИЯМ
14:59 14.07.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» вводит дополнительные меры безопасности по некоторым операциям.
Как сообщает Telegram-канал банка, теперь в системе «Интернет-банкинг» при осуществлении некоторых операций через систему «Расчет» (ЕРИП) для их подтверждения вам необходимо будет ввести СМС-код, направляемый на номер мобильного телефона, указанный в системе «Интернет-банкинг».
Новшество касается следующих расходных операций: пополнение аккаунтов криптобирж/криптообменников (Bynex.io, Currency.com, Free2ex.com); пополнение счетов мобильного оператора МТС; произвольных платежей (операции «Платеж по реквизитам»).
«Данная мера вызвана выявлением новых мошеннических схем с использованием поддельных (фишинговых) страниц системы «Интернет-банкинг» нашего банка», - поясняется в комментарии.
СМС-код будет направляться с официального номера kod.ASB.BY и содержать шестизначный код. Таким образом будет обеспечена дополнительная защита, ограничивающая вывод денежных средства без ведома наших клиентов.
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