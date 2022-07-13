БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗЛИЦ В РАМКАХ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ С 21VEK.BY

12:31 14.07.2022 ОАО «Белагропромбанк» возобновило кредитование физических лиц на приобретение товаров в онлайн-гипермаркете 21VEK.BY (ООО «Триовист») в рамках партнерской кредитной программы «Легкие покупки». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, подробную информацию об условиях кредитного продукта можно получить на сайте банка в разделе «Физическим лицам», а также в Контакт-центре по короткому номеру 136 и в офисах банка.