|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗЛИЦ В РАМКАХ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ С 21VEK.BY
12:31 14.07.2022
ОАО «Белагропромбанк» возобновило кредитование физических лиц на приобретение товаров в онлайн-гипермаркете 21VEK.BY (ООО «Триовист») в рамках партнерской кредитной программы «Легкие покупки».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, подробную информацию об условиях кредитного продукта можно получить на сайте банка в разделе «Физическим лицам», а также в Контакт-центре по короткому номеру 136 и в офисах банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 13.07.2022
Курсы в банках
на 14.07.2022
Конвертация в банках
на 14.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте