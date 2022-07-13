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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ПРЕКРАЩАЕТ ВЫПУСК КАРТ MASTERСARD WORLD BLACK EDITION
11:06 14.07.2022
ЗАО «Альфа-Банк» внесло изменения в Перечень вознаграждений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прекращен выпуск/перевыпуск карт Masterсard World Black Edition.
Кроме того, внесены дополнения по карточке Mastercard Smart Digital.
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