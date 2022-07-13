БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК ПРЕКРАЩАЕТ ВЫПУСК КАРТ MASTERСARD WORLD BLACK EDITION

11:06 14.07.2022 ЗАО «Альфа-Банк» внесло изменения в Перечень вознаграждений. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прекращен выпуск/перевыпуск карт Masterсard World Black Edition. Кроме того, внесены дополнения по карточке Mastercard Smart Digital.