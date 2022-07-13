БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК «РЕШЕНИЕ» ПРИОСТАНОВИЛ ПОПОЛНЕНИЕ ВКЛАДОВ В НАЦВАЛЮТЕ

09:56 14.07.2022 ЗАО «Банк «Решение» с 14 июля 2022 года временно приостановило дополнительные взносы по вкладам (депозитам) в белорусских рублях. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.