Нацбанк Беларуси включил китайский юань в валютную корзину.

«Правлением Национального банка Беларуси принято решение о включении с 15 июля 2022 года китайского юаня в перечень валют, входящих в состав корзины иностранных валют, и установлении на следующих уровнях весов валют при расчете стоимости корзины: для российского рубля – 50%, доллара США – 30%, евро – 10%, китайского юаня – 10%», - говорится в сообщении регулятора.

Как поясняется, при принятии данного решения учитывалось произошедшее в 2022 году изменение структуры внешнеэкономических потоков и объемов торгов указанными валютами в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

С учетом включения китайского юаня в корзину иностранных валют официальный курс белорусского рубля к китайскому юаню, как и к доллару США, евро и российскому рублю, будет устанавливаться по результатам торгов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».