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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ВКЛЮЧИЛ КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ В ВАЛЮТНУЮ КОРЗИНУ
18:19 13.07.2022
Нацбанк Беларуси включил китайский юань в валютную корзину.
«Правлением Национального банка Беларуси принято решение о включении с 15 июля 2022 года китайского юаня в перечень валют, входящих в состав корзины иностранных валют, и установлении на следующих уровнях весов валют при расчете стоимости корзины: для российского рубля – 50%, доллара США – 30%, евро – 10%, китайского юаня – 10%», - говорится в сообщении регулятора.
Как поясняется, при принятии данного решения учитывалось произошедшее в 2022 году изменение структуры внешнеэкономических потоков и объемов торгов указанными валютами в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
С учетом включения китайского юаня в корзину иностранных валют официальный курс белорусского рубля к китайскому юаню, как и к доллару США, евро и российскому рублю, будет устанавливаться по результатам торгов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
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