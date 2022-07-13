БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

17:33 13.07.2022 ЗАО «Альфа-Банк» с 14 июля 2022 г. повышает процентные ставки по безотзывному вкладу «Альфа-Вклад» в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, со сроками возврата 5 месяцев ставка повысится до 11,5% годовых, 15 месяцев – до 11,5% годовых.