БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БТА БАНК ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТУ «АЛТЫН БЕЗОТЗЫВНЫЙ» ДЛЯ ФИЗЛИЦ

15:59 13.07.2022 ЗАО «БТА Банк» с 13 июля 2022 года увеличило размер процентных ставок по депозиту «Алтын безотзывный» в белорусских рублях для физлиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по данному безотзывному вкладу со сроком размещения 12 месяцев ставка составляет 21,4%.