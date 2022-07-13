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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТУ «АЛТЫН БЕЗОТЗЫВНЫЙ» ДЛЯ ФИЗЛИЦ
15:59 13.07.2022
ЗАО «БТА Банк» с 13 июля 2022 года увеличило размер процентных ставок по депозиту «Алтын безотзывный» в белорусских рублях для физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по данному безотзывному вкладу со сроком размещения 12 месяцев ставка составляет 21,4%.
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