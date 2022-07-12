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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК СНИЗИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ И ВОЗОБНОВИЛ ВЫПУСК БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ


16:35 12.07.2022

ОАО «Белгазпромбанк» с 12 июля 2022 года снизило ставки по вновь выдаваемым потребительским кредитам (в том числе по зарплатным овердрафтам).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждениия, ставка уменьшена на 2-4% в зависимости от программы кредитования.

Белгазпромбанк также возобновил эмиссию карточек БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ.

Расчетную карточку можно выпустить в качестве как основной, так и дополнительной. Кроме того, начинается эмиссия зарплатных карточек БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ, как основных, так и дополнительных, по самым популярным зарплатным проектам («Зарплатная карточка», «Зарплатная карточка+», «Зарплатная карточка Free Cash»).

Помимо сервисов осуществления платежей в обычных магазинах и интернет-платежей в Беларуси, держателям платежных карточек БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ Белгазпромбанка предоставлена возможность совершения безналичных операций в зарубежных магазинах и на интернет-ресурсах, поддерживающих прием карточек платежной системы «МИР» и ее систем-партнеров (Россия, Армения, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Вьетнам и др.), с использованием технологии безопасных платежей «БЕЛКАРТ-ИнтернетПароль».

С карточкой БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ можно не только совершать расходные операции за пределами нашей страны, но еще и получать международные переводы с карточек платежной системы «МИР».
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