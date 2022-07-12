|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК СНИЗИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ И ВОЗОБНОВИЛ ВЫПУСК БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ
16:35 12.07.2022
ОАО «Белгазпромбанк» с 12 июля 2022 года снизило ставки по вновь выдаваемым потребительским кредитам (в том числе по зарплатным овердрафтам).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждениия, ставка уменьшена на 2-4% в зависимости от программы кредитования.
Белгазпромбанк также возобновил эмиссию карточек БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ.
Расчетную карточку можно выпустить в качестве как основной, так и дополнительной. Кроме того, начинается эмиссия зарплатных карточек БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ, как основных, так и дополнительных, по самым популярным зарплатным проектам («Зарплатная карточка», «Зарплатная карточка+», «Зарплатная карточка Free Cash»).
Помимо сервисов осуществления платежей в обычных магазинах и интернет-платежей в Беларуси, держателям платежных карточек БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ Белгазпромбанка предоставлена возможность совершения безналичных операций в зарубежных магазинах и на интернет-ресурсах, поддерживающих прием карточек платежной системы «МИР» и ее систем-партнеров (Россия, Армения, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Вьетнам и др.), с использованием технологии безопасных платежей «БЕЛКАРТ-ИнтернетПароль».
С карточкой БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ можно не только совершать расходные операции за пределами нашей страны, но еще и получать международные переводы с карточек платежной системы «МИР».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 12.07.2022
Курсы в банках
на 12.07.2022
Конвертация в банках
на 12.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте