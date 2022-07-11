ОАО «Технобанк» предлагает оформить карточку ОpenCard для нерезидентов Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, карточка OpenCard – платежный инструмент с современным бесконтактным интерфейсом, который способствует комфортному пребыванию физических лиц-нерезидентов на территории Беларуси.

Карточка для нерезидентов платежной системы Visa может быть оформлена на 4 года как в белорусских рублях, так и в долларах США и евро, без минимального первоначального взноса.

Основные преимущества карточки OpenCard: снятие наличных денег, оплата товаров и услуг, в том числе безопасные платежи в интернете на территории Беларуси, бесплатное пополнение карточки через ЕРИП до 7000 BYN/2000 USD/2000 EUR в календарный месяц.