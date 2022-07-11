ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ТЕХНОБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ИНОСТРАНЦАМ НОВУЮ КАРТОЧКУ ОPENCARD


11:31 12.07.2022

ОАО «Технобанк» предлагает оформить карточку ОpenCard для нерезидентов Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, карточка OpenCard – платежный инструмент с современным бесконтактным интерфейсом, который способствует комфортному пребыванию физических лиц-нерезидентов на территории Беларуси.

Карточка для нерезидентов платежной системы Visa может быть оформлена на 4 года как в белорусских рублях, так и в долларах США и евро, без минимального первоначального взноса.

Основные преимущества карточки OpenCard: снятие наличных денег, оплата товаров и услуг, в том числе безопасные платежи в интернете на территории Беларуси, бесплатное пополнение карточки через ЕРИП до 7000 BYN/2000 USD/2000 EUR в календарный месяц.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.07.2022
валюта курс
EUR 2.6913
USD 2.6612
RUB 4.3450
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6913 -0.0147
USD 2.6612 -0.0063
RUB 4.3450 -0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6900 2.7180
USD 2.6300 2.6450
RUB 3.4000 4.3600
подробнее

Конвертация в банках
на 12.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0120 1.0350
EUR/RUB 61.0000 80.0000
USD/RUB 60.0000 78.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте