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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ИНОСТРАНЦАМ НОВУЮ КАРТОЧКУ ОPENCARD
11:31 12.07.2022
ОАО «Технобанк» предлагает оформить карточку ОpenCard для нерезидентов Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, карточка OpenCard – платежный инструмент с современным бесконтактным интерфейсом, который способствует комфортному пребыванию физических лиц-нерезидентов на территории Беларуси.
Карточка для нерезидентов платежной системы Visa может быть оформлена на 4 года как в белорусских рублях, так и в долларах США и евро, без минимального первоначального взноса.
Основные преимущества карточки OpenCard: снятие наличных денег, оплата товаров и услуг, в том числе безопасные платежи в интернете на территории Беларуси, бесплатное пополнение карточки через ЕРИП до 7000 BYN/2000 USD/2000 EUR в календарный месяц.
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