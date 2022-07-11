ЗАО «БСБ Банк» с 12 июля 2022 года банком изменяет тарифы на международные переводы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при переводе за пределы Беларуси в долларах США и евро в том случае, когда расходы полностью оплачиваются отправителем, комиссия для бизнес-клиентов составит:

USD: тариф «Расточительный»: расходы за счет плательщика: 0,15% (мин 75 BYN – макс 390 BYN);

EUR: тариф «Расточительный»: расходы за счет плательщика: 0,15% (мин 90 BYN - макс 390 BYN).

Для частных клиентов:

USD: тариф «Расточительный»: расходы за счет плательщика: 0,15% (мин 75 BYN – макс 220 BYN) + комиссия до 0,2% за прием и пересчет;

EUR: тариф «Расточительный»: расходы за счет плательщика: 0,15% (мин 90 BYN - макс 180 BYN ) + комиссия до 0,1% за прием и пересчет.

БСБ Банк по-прежнему не берет плату за передачу платежного сообщения через систему SWIFT и не выставляет на клиентов дополнительные расходы, связанные с комиссиями третьих банков, за исключением комиссий банков-корреспондентов/третьих банков в рамках комплаенс-запросов.

Комиссионные вознаграждения за проведение платежей в иных валютах (в частности, в российских рублях) остались без изменений.