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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БСБ БАНК ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
09:57 12.07.2022
ЗАО «БСБ Банк» с 12 июля 2022 года банком изменяет тарифы на международные переводы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при переводе за пределы Беларуси в долларах США и евро в том случае, когда расходы полностью оплачиваются отправителем, комиссия для бизнес-клиентов составит:
USD: тариф «Расточительный»: расходы за счет плательщика: 0,15% (мин 75 BYN – макс 390 BYN);
EUR: тариф «Расточительный»: расходы за счет плательщика: 0,15% (мин 90 BYN - макс 390 BYN).
Для частных клиентов:
USD: тариф «Расточительный»: расходы за счет плательщика: 0,15% (мин 75 BYN – макс 220 BYN) + комиссия до 0,2% за прием и пересчет;
EUR: тариф «Расточительный»: расходы за счет плательщика: 0,15% (мин 90 BYN - макс 180 BYN ) + комиссия до 0,1% за прием и пересчет.
БСБ Банк по-прежнему не берет плату за передачу платежного сообщения через систему SWIFT и не выставляет на клиентов дополнительные расходы, связанные с комиссиями третьих банков, за исключением комиссий банков-корреспондентов/третьих банков в рамках комплаенс-запросов.
Комиссионные вознаграждения за проведение платежей в иных валютах (в частности, в российских рублях) остались без изменений.
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