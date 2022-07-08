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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СТАТУСБАНК ЗАПУСКАЕТ ОБНОВЛЕННУЮ СТАТУСКАРТУ С МАНИ-БЭКОМ


12:39 11.07.2022

ОАО «СтатусБанк» запускает обновленную Статускарту с мани-бэком до 10%, который постоянно растет и возвращается живыми деньгами обратно на карту.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, Статускарта предусматривает:

до 1,5% от ежедневных платежей (на заправках, в кафе, оплата транспорта, шоппинг, спорт, аптеки и др.);

2% за продукты в сети «Евроопт», E-dostavka.by, EMALL.BY и «ЯМИГОМ»;

2,5% за покупки в 21 vek.by при онлайн оплате;

3% в акционной категории месяца;

до 10% за покупки в сети магазинов-партнеров.

Каждые 2 месяца Статусбанк выбирает категорию, в которой начисляется 3% мани-бэка. В июле и августе, покупая товары и услуги в категории «спорт и веломагазины» (тренажерные залы, бильярдные клубы, бассейны), можно вернуть 3% обратно без ограничения минимальной и максимальной суммы.

Оформление карты абсолютно бесплатно, а стоимость обслуживания всего лишь 50 копеек в месяц (применяется для карт, заказанных с 1 июля 2022 года).
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