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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВУЮ КРЕДИТНУЮ КАРТОЧКУ ПРЕДЛАГАЮТ В ВТБ (БЕЛАРУСЬ)
11:19 11.07.2022
ЗАО «ВТБ (Беларусь) предлагает новую кредитную карточку «Портмоне 2.0» с лимитом овердрафта до 5000 белорусских рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, карточка позволяет снимать наличные и/или совершать безналичные покупки под сниженную от стандартной процентную ставку, если вы воспользуетесь лимитом овердрафта в течение 15 календарных дней с даты заключения договора. Сниженная процентная ставка в таком случае зафиксируется и будет применяться до окончания срока действия договора.
Оформить карточку «Портмоне 2.0.» можно бесплатно в течение 10 минут в любом офисе банка, а также удаленно в интернет-банке или в мобильном приложении VTB mBank с доставкой карточки почтой либо выпустить виртуальную карточку.
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