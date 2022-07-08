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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ВОССТАНОВИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ В ИНТЕРНЕТЕ
09:49 11.07.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» завершило технические работы по восстановлению возможности оплаты товаров и услуг в интернете.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь владельцы карт Банка БелВЭБ могут осуществлять платежи в онлайн-сервисах, провайдером процесса оплаты в которых является любой из банков Республики Беларусь, либо Assist, BePaid или Webpay.
Таким образом, клиентам доступна онлайн-оплата в Wildberries, Lamoda, slivki.by и других сервисах, шеринга самокатов и велосипедов Kolobike, каршеринга AnyTime, Hello, пополнение балансов операторов сотовой связи на сайтах операторов (A1, МТС, Life) и других товаров и услуг.
В банке отмечают, что при инициации платежа в интернете провайдеры будут перенаправлять пользователя на экран ввода БЕЛКАРТ-Пароля, который поступит на зарегистрированный в банке номер телефона. Это абсолютно безопасно и требуется для подтверждения того, что платеж инициирует именно владелец карты.
В настоящее время специалисты банка работают над восстановлением возможности онлайн-оплаты картами Банка БелВЭБ в зарубежных сервисах, преимущественно в Российской Федерации (все сервисы Яндекса, Aliexpress, Ozon и другие).
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