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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК СООБЩИЛ О СМЕНЕ СИСТЕМОЙ VISA ВАЛЮТЫ РАСЧЕТА С ДОЛЛАРА НА ЕВРО
17:52 08.07.2022
С 9 июля 2022 года для клиентов ОАО «АСБ Беларусбанк» валютой расчета в платежной системе Visa вместо доллара США будет использоваться евро.
«В связи с изменением международной платежной системой Visa валюты расчета с 9 июля вместо долларов США валютой расчетов банка с системой Visa будет евро», - говорится в сообщении банка.
Соответствующие изменения внесены в правила пользования карточками и размещены на сайте банка.
«При совершении держателем карточки операции с использованием карточки в сети обслуживания других банков, не подключенных к ОАО «БПЦ» (кроме операций в долларах США и российских рублях, а также операций за пределами Республики Беларусь), валютно-обменные операции осуществляются по обменному курсу, установленному банком для проведения операций при использовании карточек на дату совершения операции держателем карточки. Настоящая часть применяется при проведении взаиморасчетов банка с международной платежной системой Visa в евро», - сказано в обновленных правилах.
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