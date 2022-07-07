ЗАО «ВТБ (Беларусь) в соответствии с динамикой рыночных ставок по депозитам физических лиц снижает процентные ставки по отзывным и безотзывным депозитам в долларах США и евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения касаются договоров, заключенных с 8 июля 2022 года.

Снижение размера процентных ставок в долларах США по безотзывным депозитам в зависимости от срока размещения и депозитного продукта составляет от 1,1 до 2,1 процентных пункта, в евро – от 2,3 до 2,5 процентных пункта.

Получить максимальную доходность по безотзывным вкладам «ВТБ-Enter» можно, оформив депозит в Интернет-банке и мобильном приложении VTB mBank. В долларах США и евро ставка составит 2,40% годовых на срок от 395 дней до 5 лет.