ОАО «Банк БелВЭБ» возобновило кредитование на строительство жилья с использованием субсидии в рамках указа № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» от 4 июля 2017 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, финансирование предоставляется на 20 лет по процентной ставке 15% годовых (ставка рефинансирования НБ РБ +3%).

Сумма кредита – в пределах максимальной нормируемой стоимости жилого помещения, установленной в решениях районных, городских исполнительных и распорядительных органов, местных администраций о предоставлении субсидий на уплату части процентов (субсидий), и платежеспособности клиентов.

Кредит оформляется в любом сервисном офисе Банка БелВЭБ.