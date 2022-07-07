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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ВОЗОБНОВИЛ ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ
14:47 08.07.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» возобновило кредитование на строительство жилья с использованием субсидии в рамках указа № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» от 4 июля 2017 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, финансирование предоставляется на 20 лет по процентной ставке 15% годовых (ставка рефинансирования НБ РБ +3%).
Сумма кредита – в пределах максимальной нормируемой стоимости жилого помещения, установленной в решениях районных, городских исполнительных и распорядительных органов, местных администраций о предоставлении субсидий на уплату части процентов (субсидий), и платежеспособности клиентов.
Кредит оформляется в любом сервисном офисе Банка БелВЭБ.
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